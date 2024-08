Geri Halliwell sul red carpet è un’amante del total white

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 6 agosto 2024)ha un debole per il: l’ha dimostrato più volte sul red, anche al Festival di Cannes 2023. Ex Spice Girls,negli ultimi mesi è stata particolarmente attiva per la promozione della sua ultima fatica letteraria. La cantante con un debole per ilha presenziato nei numerosi salotti televisivi americani per presentare Rosie Frost & The Falcon Queen, ultimo romanzo che fa parte della saga fantasy firmato dall’ex Spice Girl.. Crediti: Ansa/Instagram – VelvetMagLa sua popolarità è esplosa negli Anni ’90 come membro di una delle girl band più note all’epoca. In seguito ha tentato anche la carriera da solista e tra i suoi brani più amati ricordiamo Mi Chico Latino, Lift Me Up e la cover di It’s Raining Men.