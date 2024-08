Derubarono una anziana Denunciati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024) Li hanno rintracciati a Milano dopo oltre un mese di serrate indagini portate avanti dagli agenti della squadra mobile della Questura della Spezia diretta dal cmmissario capo Alessandro Pescara Di Diana (nella foto). La coppia di sudamericani aveva rubato la borsa a una donna spezzina mentre stava caricando la spesa in automobile e poi avevano utilizzato anche il bancomat per effettuare alcuni prelievi. Lasciando così tracce dei loro passaggi e anche immagini dei loro volti molto utili agli investigatori. La coppia, uomo e compagna, hanno tratto in inganno l’che con molta disponibilità e gentilezza si era prestata a fornire le informazioni richieste. I truffatori l’avevano affiancata a bordo di un Suv mentre all’interno del parcheggio di un centro commerciale stava caricando le borse della spesa nella propria autovettura.