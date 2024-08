Casaleggio seppellisce il M5s | L’esperimento è fallito Conte? Con lui solo insuccessi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 6 agosto 2024) “Non ho mai pensato che Giuseppefosse l’uomo giusto per il Movimento 5 stelle”. Parole definitive quelle di Davide, figlio di Gianroberto, il fondatore del M5s in una intervista a La Stampa. Davide continua ad essere a capo dellaAssociati e dell’Associazione Rousseau, ma si ormai è separato dalla creatura politica nata dalla visione del padre dal 2021.si dice “dispiaciuto per l’evoluzione del M5s” e accusa esplicitamente l’ormai ex “avvocato del popolo”, Giuseppe: “Ha collezionato un insuccesso dopo l’altro, dando la colpa prima a Luigi Di Maio, poi a Beppe Grillo. Adesso le scusanti sono finite. Il Movimento non ha più un obiettivo. È rimastala gestione del potere, l’unica cosa di cui si discute sono le regole interne” mentre invece è “necessario avere un obiettivo che vada oltre la sopravvivenza”.