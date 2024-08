Calciomercato Milan c’è la data per la chiusura di Emerson Royal | niente sconto del Tottenham!

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 6 agosto 2024), l’affaresta per andare in porto e presto può arrivare la: madel, finalmente ci siamo! L’esterno brasiliano è davvero ad un passo dai rossoneri e secondo le ultime indiscrezioni, Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani puntano a chiudere la trattativa, che è andavvero ad oltranza, entro mercoledì 7 agosto. La distanza con ilsi è assottigliata sempre di più e adesso siamo davvero ai dettagli. Il club inglese, però, non fa sconti e dovrà, quindi, essere ilad avvicinarsi alla richiesta degli Spurs. Richiesta che è di 15 milioni di euro di base fissa. L’affare si fa, quindi, solamente a queste condizioni. Ecco che allora, entro mercoledì, in via Aldo Rossi verranno sistemati gli ultimi dettagli e poi potranno essere programmate le visite mediche per il brasiliano.