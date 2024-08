Bimba di 10 mesi morta in casa a Roma | soffriva di una grave malattia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024), 6 agosto 2024 – Tragedia in un appartamento di via dei Gerani a(quartiere Centocelle): una neonata di 10è stata trovataquesta mattina. L’allarme è stato lanciato dai genitori intorno alle 6.40. Da quanto si apprende, la piccoladi unasin dalla nascita: la macchina che monitorava il suo stato di salute stava riproducendo il segnale d’allarme; era in arresto cardiaco. Il 118 ha tentato di rianimare la, ma senza successo. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Prenestino. Secondo quanto riportato dal Corriere della sera, al loro arrivo avrebbero trovato l’appartamento a soqquadro, mentre sulla piccola non sarebbero stati rinvenuti segni di violenza. Notizia in aggiornamento