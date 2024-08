Battaglia della Meloria | lancio della corona in mare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024) A distanza di 740 anni da quel giorno infausto, i pisani ricordano i caduti nellacon due giornate intense di celebrazioni. Alle tradizionali cerimonie del 6 agosto in città, con la mattina l’escursione in barca alle secche delleper ildiine il pomeriggio Santa Messa nella chiesa di San Sisto, dal 2019 c’è anche la trasferta a Genova a Campo Pisano che si è svolta ieri, lunedì 5 agosto, per "ricordare i compatrioti fatti prigionieri". La cerimonia, promossa e organizzata da un cartello di associazioni pisane, ha visto la partecipazione di una delegazione guidata dal sindaco di Pisa Michele Conti, che patrocina l’iniziativa, accolte nella piazzetta genovese dal sindaco di Genova Marco Bucci.