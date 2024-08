Strage Bolognesi a Mollicone | Siamo alla negazione della verità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 agosto 2024) Non si placano le polemiche sul discorso che Paolo, presidente dei parenti delle vittimestazione, ha tenuto venerdì scorso, 2 agosto, in occasione44ma commemorazione. Polemiche rafforzate dall’intervista di Federico, deputato di FdI e presidentecommissione CulturaCamera, pubblicata ieri su La Stampa., tra le diverse dichiarazioni rilasciate, accusadi usare il ruolo di presidente come un partito politico, definisce le accuse rivoltepresidente del Consiglio e al governo come " irricevibili" e i processi sulla, specie quello a Paolo Bellini, frutto di un "teorema".non si scompone e risponde per le rime: "L’associazione fa migliaia di cose, dire che è un partito politico non ha nessun senso.