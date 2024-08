Ragazzo di 24 anni ucciso a Pontecorvo al culmine di una lite

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 5 agosto 2024) Una giovane vita spezzata a soli 24aldi una. Il dramma si è consumato nella notte anel Frusinate. Undi 24di origini marocchine è stato accoltellato a morte in via San GiovBattista. I Carabinieri sono al lavoro per individuare il responsabile. Un suo connazionale è stato portato in caserma, la sua posizione è al vaglio degli investigatori. L’omicidio è avvenuto attorno alle 02:30 in una traversa della strada che porta in località Melfi urbana. In base alle prime ricostruzioni c’è stata unatra extracomunitari. Uno dei partecipanti ha estratto un coltello ed hail ventenne. Sul posto è intervenuto il pm di turno, la dottoressa Fioranelli insieme ai Carabinieri della stazione, della compagnia e del reparto operativo del comando provinciale.