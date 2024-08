Marocco-Spagna orario semifinale calcio Olimpiadi 2024 | programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) Siamo pronti per vivere le attesissime semifinali del torneo dimaschile per quanto riguarda i Giochi Olimpici di Parigi. Sono rimaste in quattro e ora non ci rimarrà che capire come si comporrà l’atto conclusivo che deciderà il titolo con i Cinque Cerchi (venerdì 9 agosto alle ore 18.00). A questo punto vivremo le semifinali. Si giocheranno entrambe nella giornata odierna, lunedì 5 agosto. Si inizierà alle ore 18.00 allo stadio Velodrome di Marsiglia con, quindi alle ore 21.00 sarà la volta di Francia-Egitto al Parc Olympique Lyonnais. Il, come visto per la Nazionale maggiore a Qatar 2022, sta vivendo un ottimo momento a livello calcistico e proverà a confermarlo anche sotto i Cinque Cerchi.