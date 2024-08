L’umore dei mercati vale più delle trimestrali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Biocchi Ogni volta che la stagione(la Reporting Season) entra nel vivo, con le società più importanti, gli investitori aspettano con ansia di conoscere i loro numeri. Tuttavia, non è sempre scontato che a risultati finanziari buoni facciano per forza seguito reazioni positive, o viceversa. Succede infatti che alcuni titoli possano essere venduti inaspettatamente anche se hanno comunicato dati interessanti e per capirne il motivo non serve chiedersi perché.