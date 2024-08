LIVE Canoa Slalom Olimpiadi Parigi 2024 in DIRETTA | vittorie per Butcher e Fox Stop ai quarti per Horn e De Gennaro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:08 Si chiude qui anche la nostratestuale. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 17:06 Termina qui la prima esperienza olimpica dell’extreme. Nulla da fare per Giovanni Dee Stefanie, eliminati ai. Festeggia l’Oceania con gli ori dell’australiana Noemie Fox e del neozelandese Finn. 17:02 Ed è oro Nuova Zelanda! Finale perfetto diche stampa Clark con due splendide manovre. Bronzo ad un felicissimo Hegge. 17:00 Gran lotta tra Clark e, con il britannico che non riesce a scrollarsi di dosso l’oceanico. 16:58 Ultima gara di giornata, ovvero la finalissima maschile.