L' Iran potrebbe attaccare oggi dice Blinken al G7

(Di lunedì 5 agosto 2024) Il Segretario di stato americano Antonyha detto domenica ai suoi omologhi dei paesi del G7 che un attacco da parte dell'e di Hezbollah contro Israeleiniziare già lunedì, hanno riferito ad Axios tre fonti informate sulla chiamata. Joe Biden parlerà nelle prossime ore con il re di Giordania Abdullah II. Successivamente, il presidente americano alle 14.15 ora locale (le 20.15 italiane), si riunirà con il suo staff per la sicurezza nella Situation Room, per parlare degli sviluppi in Medio Oriente. Biden proverà a coordinarsi con gli alleati degli Stati Uniti per cercare di premere sue Hezbollah e provare a ridurre la rappresaglia che hanno promesso a Israele dopo l'uccisione, a Teheran, del capo di Hamas, Ismail Haniyeh. Per la Casa Bianca, limitare l'impatto dei loro attacchi è la migliore possibilità di prevenire una guerra totale.