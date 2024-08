Le Pmi non sfruttano a pieno il potenziale dell’e-commerce

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) IL COMMERCIO DIGITALE è sempre più protagonista della vita quotidiana degli italiani. Lo conferma Aicel, l’Associazione italiana commercio elettronico. L’associazione di categoriaè attiva dal 2005, e ha quasi 2.500 fra aziende e negozi associati. "Oggi un milione di imprese europee vendono beni e servizi tramite piattaforme online. Il 47% di loro utilizza almeno un tipo di social media per promuovere il proprio brand e commercializzare beni e servizi", dice Manuela Borghese (nella foto in basso), vicepresidente dell’Aicel. "L’82% delle piccole e medie imprese si affida ai motori di ricerca per attività promozionali. I dati indicano una progressiva digitalizzazione del canale di vendita e il maggiore coinvolgimento dei consumatori nel contesto digitale, ma non vi è ancora un’adeguata consapevolezzacosistema digitale che ne sovrintende il funzionamento.