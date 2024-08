Aula Camera approva il decreto Ricostruzione è legge

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Il: l'dellaha dato il via libera definitivo con 153 voti a favore, 94 contrari e 4 astenuti. Il provvedimento introduce norme urgenti "per lapost-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali". Il dl era già statoto dall'del Senato lo scorso 31 luglio. Nel testo sono confluite anche le misure previste dalsui Campi Flegrei. Nelsi prevede il riconoscimento di contributi ai privati che hanno avuto la casa danneggiata da eventi calamitosi. Si elimina la possibilità di accedere ad un contributo per il danneggiamento di beni mobili non registrati, danneggiati dal sisma del 2016.