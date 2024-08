Anticipazioni Endless Love | puntata di oggi 5 Agosto

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 5 agosto 2024) La nuova serie televisiva turca, vincitrice dell’International Emmy Award, racconta la storia di Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza proveniente da una famiglia benestante. Il loro amore nasce dopo essersi incontrati casualmente su un autobus. Segui ledisu Zon.it., ladiOzan prende di petto Nihan e le chiede spiegazioni in merito al suo comportamento nei confronti di Zeynep. Poi, Emir suggerisce al cognato di fuggire insieme a sua moglie. Ozan, però, è concentrato sul tentativo di mettere a tacere le voci su Zeynep, tanto che arriva a chiederle di sottoporre il bambino ad un test di paternità. Lei inizialmente è riluttante, ma poi si lascia convincere dal suo ex amante: Emir le assicura che farà in modo che il bebè risulti di suo marito.