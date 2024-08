Until Dawn | l’adattamento live action del videogioco amplia il cast

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 4 agosto 2024) Maia Mitchell, Belmont Cameli e Peter Stormare si sono uniti aldicinematografico del celebrehorror prodotto da Screen Gems di Sony e PlayStation Productions. Mitchell, Cameli e Stormare si uniscono a Ella Rubin, Michael Cimino, Ji-young Yoo e Odessa A’zion già neldella pellicola, le cui riprese inizieranno a metà agosto. David F. Sandberg, che ha diretto per ultimo Shazam! Furia degli Dei, torna al genere horror con questo progetto e si riunisce con il suo sceneggiatore e produttore di Annabelle 2: Creation, Gary Dauberman. Dauberman, che ha un accordo di First Look con lo studio, ha scritto la bozza più recente della sceneggiatura e sta producendo sotto la sua etichetta Coin Operated con Mia Maniscalco, insieme a Sandberg e alla sua partner Mångata Lotta Losten.