Si dividono le strade con Eduardo Macia

(Di domenica 4 agosto 2024) Non era poi così scontato, ma alla fine lo Spezia calcio è stato chiaro comunicando ieri pomeriggio "di aver interrotto il rapporto lavorativo con il Chief football officer". Nessun accordo, ma un licenziamento. Il club, nel contempo, conferma pertanto che la gestione dell’area tecnico-sportiva continuerà a essere organizzata come indicato ufficialmente la scorsa settimana, ovvero con l’amministratore delegato Andrea Gazzoli (con lui, a metà settimana prossima una conferenza stampa di chiarimento della situazione generale) e il direttore sportivo Stefano Melissano ad operare. Dopo la sospensione dalle operazioni di(nella foto) del 27 luglio, non era detto che si sarebbe arrivati a questa decisione.