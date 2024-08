Phantom Blade Zero uscirà su Xbox? Uno sviluppatore pare spegnere le speranze dei fan

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di domenica 4 agosto 2024) Un recente report pubblicato da un’agenzia brasiliana presente all’evento ChinaJoy 2024 ha riportato le dichiarazioni di unodi, dove il nostro ha sostanzialmente criticato le consoledefinendole “inutili”. Insider Gaming ha condiviso prontamente questo nuovo articolo del portale brasiliano, ricordando come appena qualche settimana fa il team di sviluppo di Black Myth: Wukong abbia affermato che il gioco nonsu consoleSeries XS per una questione di ottimizzazione, escludendo di conseguenza l’esistenza di accordi di esclusività con Sony. Appena poche settimane dopo questa novità, l’agenzia brasiliana ha rivelato di aver parlato con unodi S-GAME durante il ChinaJoy 2024, chiedendogli delle informazioni in merito all’eventuale arrivo disuSeries X e Series S.