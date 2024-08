LIVE Tiro con l’arco Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Gazoz si salva per un soffio ora Mauro Nespoli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.00 Ma ora tocca acontro il canadese Eric Peters. La sfida tra il vice-campione olimpico in carica e il vice-campione del mondo in carica. 9.58 Match clamoroso da parte di Lee Wooseok. Arrivano 11 dieci su 12 frecce, finisce 6-2 in suo favore. Wang ha fatto perfect score nel quarto set, ma non c’è stato nulla da fare. 9.55 Lee fa paura: otto dieci su nove frecce. Il coreano vince il terzo set per 30-28 ed è avanti su Wang per 5-1. 9.53 Anche il secondo set è di altissimollo: 29-29. Lee rimane avanti per 3-1. 9.50 Lee Wooseok comincia con una serie da 30 punti e vince il primo set per 30-29. 2-0 in favore del coreano. 9.48 Siamo al secondo ottavo di finale: si affrontano il coreano Lee Wooseok e il cinese Wang Yan. Incontro inserito nel quarto di. 9.