Leoni l’Inter non lo molla e inserisce 2 contropartite | l’asse – CdS

(Di domenica 4 agosto 2024)gode di ottima stima da parte del, che vorrebbe acquistarlo per rafforzare la propria difesa del presente ma soprattutto del domani. SMENTITA – Giovanni, classe 2006 della Sampdoria, è uno dei profili maggiormente monitorati dalper il futuro. Il centrale è da un mese di proprietà della Sampdoria, che l’ha riscattato dal Padova per 1.5 milioni di euro dopo aver collezionato dodici presenze e un gol da gennaio in Serie B rivelandosi come talento da seguire con interesse. Il club nerazzurro prova l’assalto. Inoltre, ieri era circolata pure una grande fake news in merito a delle presunte dichiarazioni da parte del suo agente, poi smentite anche dalla stessa redazione di Inter-News.it. La Beneamata non ha ancora affondato il colpo, ma monitora la situazione.