Inter e difesa | un progetto da sviluppare per creare un futuro roseo

(Di domenica 4 agosto 2024) L’intende completare il suo reparto difensivo con l’acquisto di un braccetto sinistro in grado di rappresentare un profilo futuribile, un asset strategico per il presente e il. Da qui parte unche dovrà svilupparsi con altri innesti. LA SITUAZIONE – L’è al momento occupata con il dossier relativo alla sua, in particolare al braccetto sinistro, per completare una campagna acquisti all’insegna del completamento della squadra con potenziali titolari in ogni singola zona del campo. In questo disegno rientra l’impegno della dirigenza nerazzurra nella ricerca di un braccetto capace dipretare il ruolo come richiesto da Simone Inzaghi, cioè alla Alessandro Bastoni.