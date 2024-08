Il Ministero della Difesa assume 1 100 persone anche con diploma | doppio concorso

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 4 agosto 2024) Ilha pubblicato sul portale InPa due nuovi bandi dicon scadenza a fine mese per reclutare 1.100 lavoratori per ruoli non dirigenziali. Nello specifico sono messi a disposizione: 1.000 posti per il profilo di Assistente in diverse aree; 100 posti per il profilo di Funzionario tecnico. I requisiti dei due bandi diI requisiti generici dei due bandi pubblici sono: essere cittadino italiano; avere almeno 18 anni; avere l’idoneità fisica ai ruoli; godere dei diritti civili e politici; non essere stati destituiti, dispensati, decaduti o licenziati da impieghi pubblici; non avere condanne penali; essere in regola con gli eventuali obblighi di leva. Per il ruolo di Assistente bisognaessere in possesso del, mentre per quello di Funzionario di una laurea o di una laurea magistrale.