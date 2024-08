Elisa Tonelli nel cast di Mare Fuori 5

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di domenica 4 agosto 2024) Dal mondo dello sport al set televisivo il passo è stato breve: nella quinta stagione dialsi aggiungerà la ventunenne trentina, campionessa di ciclismo al suo debutto come attrice. Nata a Riva del Garda, lasi è avvicinata al ciclismo sin da piccola, riuscendo a conquistare nel 2020 la medaglia d’argento agli Europei Juniores e Under 23. La mancata chiamata in un top team, che le avrebbe permesso di fare di questa passione una professione, l’ha spinta però ad un cambiamento radicale.al ciclimo al set della serie Rai Si è iscritta all’Accademia del Cinema e, dopo dueing a Trento e uno a Roma, è approdata a Napoli per incontrare il nuovo regista di, Ludovico Di Martino.