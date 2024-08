Dress code tra le navate Cartelli nella Cattedrale | Rispetta il luogo sacro Non si entra in minigonna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) Si avvicina, gli occhi a quel cartello, la scritta in rosso. ‘di Ferrara’. Poi, prima di varcare la soglia, la mano si infila veloceborsa alla ricerca del foulard che scioglie a coprire le spalle nude, anche un po’ la testa come si faceva una volta. Oltre il pesante portone il silenzio, timidi sorrisi di alcune ragazze, naufraghe in una città deserta, che si addno in undi tesori. Sono apparsi ieri mattina quei due, un appello al rispetto di chi tra leprega, di uno spazio – quello del duomo, un– che nel mare dei tempi che cambiano frenetici è un simbolo. Poche righe. "Si avvisano fedeli e visitatori che durante le celebrazioni le visite turistiche non sono permesse", spiega il vicario monsignor Massimo Manservigi, Arciprete e presidente del Capitolo dellache la la paternità dell’iniziativa.