(Di domenica 4 agosto 2024) Le Piastre (Pistoia), 4 agosto 2024 – Massimo, fiorentino di nascita e abetonese d'adozione, si è aggiudicato il titolo del piùrdo d'Italia 2024 mentre il bambino meno sincero è il pistoiesePagliai: sono loro infatti i due vincitoriquarantottesima edizione delitalianoche si è concluso questa sera a Le Piastre ( Pistoia).è salito sul palco per raccontare la storia di une ha descritto a lungo le virtù e i soggetti raffigurati nella sua tela, interamente rossa. Pagliai, cinque, vive a Pistoia, ha raccontato quella di suoche haunadideldi Michelangelo, si spiega in una nota. Ma, al momento di mostrarla, di fronte al secchio pieno d'acqua che aveva in mano ha esclamato candidamente: «Oh, no. Si è sciolta!».