Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2024 ore 07:30 (Di sabato 3 agosto 2024) NOTIZIARIO 3.08.24 ORE 7:20 TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DELLA A1 Roma NAPOLI DOVE SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA VALMONTONE E COLLEFERRO DIREZIONE Roma A POMEZIA SI RALLENTA SULLA PRINCIPALE VIA LAURENTINA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DI VALLE CAIA DIREZIONE PONTINA RIMANENDO IN VBIA LEURENTINA AD ARDEA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA SANTA MARINA E VIA APRILIANA DIREZIONE VIA PRATICA DI MARE Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2024 ore 20:30 - TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA. ASTRALSPA. VIABILITÀ DEL 2 AGOSTO 2024 ORE 20. IT ALLA PAGINA “PROGRAMMA DI ESERCIZIO DELLA ROMAVITERBO” DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER AVERCI SEGUITO, CI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE, CODE RESIDUE ALL’ALTEZZA DI VIA DEI RUTULI, IN DIREZIONE LATINA SULLA PROVINCIALE ARIANA, ANCHE QUI RISOLTO L’INCIDENTE, TRA CASALE PASTORE E LARIANO, è SCORREVOLE NEI DUE SENSI DI MARCIA ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FERROVIA ROMA-PESCARA LA CIRCOLAZIONE RESTA SOSPESA TRA COCULLO E COLLARMENE, PER UN INCENDIO POSSIBILI RITARDI, CANCELLAZIONI E LIMITAZIONI DI PERCORSO PER I TRENI REGIONALI INFINE, RICORDIAMO CHE IN PROSSIMITÀ DELL’AVVIO DEI LAVORI PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA LINEA EXTRAURBANA DELLA ROMAVITERBO, HANNO INIZIO I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; INTERVENTI CHE DAL 10 AL 27 AGOSTO COMPORTERANNO UNA RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2024 ore 19:45 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA ROMA-NAPOLI CODE IN DIMINUZIONE, AL MOMENTO SONO 7, TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ANAGNI, IN DIREZIONE NAPOLI PER L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PER CHI è DIRETTO A SUD SI CONSIGLIA DI USCIRE A SAN CESAREO PRENDERE LA CASILINA PER RIENTRARE IN AUTOSTRADA AD ANAGNI CI SPOSTIAMO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, RISLTO L’INCIDENTE IN ESTERNA IL TRAFFICO è RALLENTATOTRA LE USCITE ROMA-FIUMICINO E OSTIENSE PER TRAFFICO SEMPRE IN ESTERNA SI SONO FORMATE CODE DALLA LAURENTINA ALLA TUSCOLANA SITUAZIONE ANALOGA, IN INTERNA CODE DALAL CASILINA ALL’APPIA USCIAMO DA ROMA UN INCIDENTE SULLA NETTUNENSE PROVOCA CODE TRA MONTE GIOVE E CAMPOLEONE, NELLE DUE DIREZIONI SULLA PROVINCIALE ARIANA CODE PER UN INCIDENTE TRA CASALE PASTORE E LARIANO, NEI DUE SENSI DI MARCIA ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA ROMA-NAPOLI VIA FORMIA SPENTO L’INCENDIO, LA CIRCOLAZIONE è IN GRADUALE RIPRESA I TRENI INTERCITY E REGIONALI HANNO SUBITO RITARDI FINO A 90 MINUTI SULLA LINEA ROMA NAPOLI VIA CASSINO LA CIRCOLAZIONE È ANCORA SOSPESA TRA SPARANISE E CAPUA PER UN GUASTO ALLA LINEA IN PROSSIMITÀ DI CASERTA POSSIBILI RITARDI PER I TRENI ALTA VELOCITÀ INFINE SULLA FERROVIA ROMA-PESCARA LA CIRCOLAZIONE è SOSPESA TRA COCULLO E COLLARMENE, PER UN INCENDIO POSSIBILI RITARDI PER I TRENI REGIONALI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2024 ore 19:15 - VIABILITÀ DEL 2 AGOSTO 2024 ORE 18. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA ROMA-NAPOLI CODE IN DIMINUZIONE, AL MOMENTO SONO 7, TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ANAGNI, IN DIREZIONE NAPOLI PER L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PER CHI è DIRETTO A SUD SI CONSIGLIA DI USCIRE A SAN CESAREO PRENDERE LA CASILINA PER RIENTRARE IN AUTOSTRADA AD ANAGNI CI SPOSTIAMO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, RISLTO L’INCIDENTE IN ESTERNA IL TRAFFICO è RALLENTATOTRA LE USCITE ROMA-FIUMICINO E OSTIENSE PER TRAFFICO SEMPRE IN ESTERNA SI SONO FORMATE CODE DALLA LAURENTINA ALLA TUSCOLANA SITUAZIONE ANALOGA, IN INTERNA CODE DALAL CASILINA ALL’APPIA USCIAMO DA ROMA UN INCIDENTE SULLA NETTUNENSE PROVOCA CODE TRA MONTE GIOVE E CAMPOLEONE, NELLE DUE DIREZIONI SULLA PROVINCIALE ARIANA CODE PER UN INCIDENTE TRA CASALE PASTORE E LARIANO, NEI DUE SENSI DI MARCIA ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA ROMA-NAPOLI VIA FORMIA SPENTO L’INCENDIO, LA CIRCOLAZIONE è IN GRADUALE RIPRESA I TRENI INTERCITY E REGIONALI HANNO SUBITO RITARDI FINO A 90 MINUTI SULLA LINEA ROMA NAPOLI VIA CASSINO LA CIRCOLAZIONE È ANCORA SOSPESA TRA SPARANISE E CAPUA PER UN GUASTO ALLA LINEA IN PROSSIMITÀ DI CASERTA POSSIBILI RITARDI PER I TRENI ALTA VELOCITÀ INFINE SULLA FERROVIA ROMA-PESCARA LA CIRCOLAZIONE è SOSPESA TRA COCULLO E COLLARMENE, PER UN INCENDIO POSSIBILI RITARDI PER I TRENI REGIONALI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
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