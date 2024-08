Viabilità Roma Regione Lazio del 03-08-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 3 agosto 2024) NOTIZIARIO 3.08.24 ORE 7:20 TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DELLA A1NAPOLI DOVE SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA VALMONTONE E COLLEFERRO DIREZIONEA POMEZIA SI RALLENTA SULLA PRINCIPALE VIA LAURENTINA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DI VALLE CAIA DIREZIONE PONTINA RIMANENDO IN VBIA LEURENTINA AD ARDEA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA SANTA MARINA E VIA APRILIANA DIREZIONE VIA PRATICA DI MARE Servizio fornito da Astral