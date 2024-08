Uomini e segreti del Watergate 50 anni dopo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 3 agosto 2024) Il 9 agosto 1974,duedi reportage giornalistici di Bob Woodward e Carl Bernstein, il presidente americano Richard Nixon si dovette dimettere. Era esploso lo scandalo elettorale più famoso della storia. Vicino - rassicurandolo che «la storia sarebbe stata più generosa» dei contemporanei - gli rimase soltanto Henry Kissinger che era il suo Segretario di Stato. I giornali lo bersagliavano con tutto il piombo che tenevano in tipografia. Gli amici - persino quelli più fidati - gli voltarono le spalle per non compromettere anche la loro personale carriera. E la gente della strada - senza tentennamenti - assicurava che, da uno come lui, non avrebbe comprato un’auto di seconda mano. Sopraffatto dagli esiti dell’inchiesta del, Richard Nixon, il 9 agosto 1974, rassegnò le dimissioni da presidente degli Stati Uniti.