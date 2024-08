Sciabola femminile a squadre oggi in tv scherma Parigi 2024 | orari e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) Gli, il programma e come vedere in diretta gli incontri dell’Italia nellaalle Olimpiadi di. Il quartetto azzurro, formato da Michela Battiston, Michela Criscio, Chiara Mormile e Irene Vecchi non ha brillato nell’individuale, e non parte certo tra le prime della classe nella prova a, mentre le padrone di casa della Francia partiranno con i favori del pronostico. Anche dal punto di vista storico non è una gara che sorride ai colori italiani, dal momento che l’Italia alnon è mai salita su un podio olimpico ain questa disciplina. Letrici azzurre esordiranno contro l’Ucraina nei quarti di finale della rassegna a cinque cerchi. L’appuntamento è alle ore 13.00 di sabato 3 agosto con i quarti, mentre le eventuali semifinali sono in programma alle 15.20.