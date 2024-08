MotoGP GP Gran Bretagna Martin | Bastianini superbo ha fatto meglio di me

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) “E’ stato bello correre qui. Houn piccolo errore in qualifica ma dopo la partenza ero primo ed ho spinto come se fossi in qualifica. Enea è stato, hadi me. Spero, domani, di vincere per onorare la memoria di Nieto“. Queste le parole di Jorge, pilota della Prima Pramac che ha concluso la gara sprint del GP diin seconda posizione, alle spalle di Enea. La parola passa poi a Pol Espargaro, poleman del weekend e terzo classificato nella gara di sabato: “Sono contento della nostra prestazione, soprattutto in qualifica. Il passo è veloce, sapevo che la Ducati sarebbe migliorata in gara. Spero che domani, con la media al posteriore, riusciremo a spingere di più”.GP: “, hadi me” SportFace.