Marta Bertoncelli ci riprova nel kayak cross

(Di sabato 3 agosto 2024)alla ‘prima’ del. A partire dal pomeriggio di ieri il campo di gara di Parigi 2024 di Vaires-sur-Marne ha cambiato aspetto e si è trasformato nel palcoscenico per il debutto a cinque cerchi del. Per l’Italia vedremo nuovamente in azione oltre il fresco campione olimpico del K1 Giovanni De Gennaro, Stefanie Horn e la ferraresenel femminile. Nel pomeriggio di ieri si sono tenute i ‘time trial’, ovvero, la prova a cronometro per decretare le griglie di partenza. La giovane atleta ferrarese, partita come terza su 37 atlete al via, ha ottenuto un crono finale di 78.38 che vale la ventottesima posizione. Si è trattato di una prima fase per accedere nelle prove ad eliminazione che prevedono batterie, quarti, semifinali, small final (5°-8° posto) e finale (1°-4° posto).