Juventus pugno duro! Otto calciatori non convocati contro il Brest c’è un big

(Di sabato 3 agosto 2024) Lae il tecnico Thiago Motta hanno le idee chiare in vista della prossima stagione tra campionato e Champions League. La dirigenza ha piazzato colpi molto importanti sul calciomercato con gli arrivi di Douglas Luiz e Thuram a centrocampo, quello in arrivo di Todibo e la trattativa con l’Atalanta per Koopmeiners. Nel frattempo la squadra è pronta a scendere in campo per la sfida amichevole di sabatoile dall’elenco deisono arrivate indicazioni molto importanti sul mercato. Nella lista non figurano Chiesa, Djalo e Nicolussi Caviglia, esclusi per ragioni di mercato. E’ quanto riporta Sky Sport. Out anche Arthur, Rugani, De Sciglio, Szcesny e Kostic. In particolar modo non è passata inosservata l’assenza di Federico Chiesa. Il calciatore della Nazionale italiana è sul mercato e non rientra più nei piani del club e dell’allenatore.