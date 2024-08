Iran arresti per assassinio Haniyeh

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 3 agosto 2024) 9.15 Le forze di sicurezzaiane hanno arrestato decine di persone per presunti collegamenti con l'dia Teheran. A rivelarlo è il New York Times, citando due fontiiane a conoscenza delle indagini. Tra gli arrestati -riferisce il Times of Israel- figurano alti ufficiali dell'intelligenceiana, ufficiali militari e membri dello staff della guesthouse dove è stato ucciso, gestita dall'organo militare IRGC, il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione islamica.