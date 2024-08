Deadpool & Wolverine continua a sbancare al botteghino nel secondo fine settimana

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 3 agosto 2024), il film con protagonisti Hugh Jackman e Ryan Reynolds, ottiene altri 28,3 milioni di dollari nella giornata di venerdì.rimane in testa al box office nel. Il film dei Marvel Studios è riuscito ad incassare ben 28,3 milioni di dollari nel suovenerdì di programmazione. Ciò significa cheè pronto ad incassare 94 milioni di dollari, o più, nei prossimi due giorni. Il raggiungimento di questa cifra porterebbe il film di Shawn Levy davanti a La passione di Cristo per quanto riguarda il film vietato ai minori che ha incassato di più negli Stati Uniti o in Canada.alcune voci,potrebbe concludere la sua corsa