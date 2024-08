Avowed è stato rinviato al 2025 Microsoft annuncia la data d’uscita ufficiale

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di sabato 3 agosto 2024)ha appena confermato il rinvio dial, rivelando che il nuovo ed atteso gioco di ruolo di Obsidian Entertainment verrà rilasciato in esclusiva su Xbox Series XS e PC dalla giornata del 18 Febbraio. Appena poche ore dopo la pubblicazione di un report di Tom Warren, il colosso di Redmond ha deciso di confermare ufficialmente che il titolo uscirà sul mercato ad inizio anno prossimo.non ha condiviso delle informazioni precise in merito a questo rinvio, ma i motivi di questo ritardo sono stati di fatto anticipati da Warren poche ore fa. Il giornalista di The Verge ha infatti rivelato che ladiè stata rinviata alper evitare di rilasciare troppi giochi a Novembre 2024 (questo era il mese inizialmente scelto per il rilascio del gioco), visto che S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl uscirà il 20 novembre.