Asl ricavati più di 101 mila euro dalle aste per le auto in dismissione

(Di sabato 3 agosto 2024) Arezzo, 2 agosto 2024 – Più di 101, è questa la cifra realizzataper 47dell’Asl Toscana Sud Est in. Grazie alla convenzione messa in campo dal 2020, le vendite sono state realizzate dall’Istituto Vendite Giudiziarie di Arezzo e Siena tra il 16 e il 18 luglio scorsi. L'esito ha visto una percentuale di rialzi rispetto ai prezzi di partenza del 445%, per un totale di 783 singole offerte ricevute e 469 iscritti complessivi alle gare. La base d'asta complessiva era di 22.700. «L’Asl Toscana Sud Est è attenta a valorizzare con il proprio patrimonio mobile, un modo per non sprecare risorse, - afferma la direttrice amministrativa Asl Tse Antonella Valeri. – Questo è un principio molto importante per la nostra idea di sanità pubblica, dove le risorse sono dei cittadini e devono essere ottimizzate per il loro bisogni».