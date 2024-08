Adriatico tropicale 30 gradi fino a sei metri di profondità L’oceanografo | Motore freddo del Mediterraneo vi spiego cosa mi preoccupa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Nella Riserva marina di Miramare, all’ombra dell’omonimo castello asburgico alle porte di Trieste, le boe di rilevamento dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS confermano la trasformazione in atto: l’Altoha ormai temperature degne di un atollo, con 30rilevati anche a seidi. Un cambiamento che già impatta sulla fauna e la flora marine, spiega Cosimo Solidoro, direttore della sezione di oceanografia dell’OGS. “Organismi estranei ne sono sempre arrivati, ma se prima scomparivano non incontrando le condizioni ideali, ora sopravvivono e diventano tipici della nostra area”. Lo scienziato invita però a non concentrarsi solo sulle temperature estive, perché a livello mondiale gli inverni 2023 e 2024 hanno segnato nuovi record.