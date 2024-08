Accessori Hi-Tech per l’estate 2024 | i prodotti targati SBS Puro e Jaz

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di sabato 3 agosto 2024)Hi-per affrontare al meglio: energia e musica senza pensieri e senza limiti con i nuovissimiSBS,e Jaz SBS,e Jaz presentano una vasta gamma diprogettati per ogni tipo di vacanza. Che si tratti di campeggio, viaggi on the road, esplorazioni urbane o fughe al mare, questisono pensati per offrire praticità, comfort e divertimento in ogni situazione. Con soluzioni versatili e innovative, soddisfano le esigenze di ogni tipo di avventuriero! Dettagli suiperSBS,e Jaz Stazione di ricarica portatile 150 Watt. Perfetta per i viaggi in camper e il campeggio, questa stazione di ricarica da 150 Watt di SBS consente di caricare più dispositivi contemporaneamente, evitando la necessità di scegliere tra laptop, smartphone o altri dispositivi.