A Chiavari l’esordio ufficiale della Carrarese in Coppa contro il Catania

(Di sabato 3 agosto 2024) CARRARA – È lala prima formazione toscana a scendere in campo per una gara. Il 3 agosto alle 18 ac’è il turno preliminari diItaliaildi serie C. L’allenatore Calabro ha parlato a 360 gradi prima delda squadra di serie B. “La squadra – ha detto – sta lavorando bene. Durante questa preparazione i carichi di lavoro di ogni genere sia sul campo, a livello tattico, che prettamente fisico sono stati pesanti, ma è normale in questo momentostagione. Gli impegni saranno tanti, ci aspetta una stagione impegnativa, questa preparazione è fatta volontariamente per rodare la squadra quando inizieranno gli impegni ufficiali. Nell’ultima settimana abbiamo comunque progressivamente alleggerito i carichi, vista la prima partitache ci aspettail”.