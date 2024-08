Vince anche Lin Yu-Ting l’altra pugile mascolina E no l’avversaria non s’è ritirata

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 2 agosto 2024)Lin Yu-”. E no,non s’èNessun dramma. In separata sede, quasi zitta zitta, la taiwanese Lin Yu-ha battuto al suo esordio olimpico nei 57 kg della boxe donne Sitora Turdibekova. L’uzbeka non s’è. Non ha fatto tante storie. Ha combattuto, ha perso nettamente ai punti, in tre round, e s’è lasciata sfuggire qualche lacrima una volta scesa dal ring. Così s’è consumato il match dell’ “altra” Imane Khelif, laintergender che come l’algerina non aveva superato i test dell’Iba prima di essere invece ammessa ai Giochi dal Cio. La versione “silenziosa” di una vicenda che invece l’Italia ha trasformato in un circo. Era considerata un’avversaria abbastanza semplice per Lin Yu-Turdibekova aveva vinto 3-2 contro la Sakobi ai sedicesimi, ed era considerata un’avversaria abbastanza semplice per Lin Yu-