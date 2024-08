Tutto ciò che c' è da sapere sugli F-16 in Ucraina

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 2 agosto 2024) Dove sono, quanti e come saranno usati nelle prime missioni non si deve, ma è ormai certo che l'ha ricevuto la sua prima collezione di jet da combattimento F-16, detti Viper, come hanno confermato mercoledì 31 luglio il ministro degli Esteri lituano e diversi funzionari tedeschi e danesi. Decollati mercoledì nel tardo pomeriggio dalla base Nato di Brunssum, in territorio olandese, e atterrati in quelladi Novyj Kalyniv, non rimarranno fermi per evitare di essere neutralizzati, e ovviamente la nuova destinazione è sconosciuta.