Truffa sulle rinnovabili in sette nei guai

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Apersone, tutte perlopiù del Faentino, è stato imposto il divieto di esercitare attività professionali, imprenditoriali o incarichi direttivi in imprese e persone giuridiche nel settore delle energie, nella relativa filiera a monte e in qualsiasi settore che preveda la possibilità di ottenere incentivi statali. La decisione è arrivata dal gip Corrado Schiaretti, per rischio di reiterazione, su richiesta del pm Monica Gargiulo sulla base di verifiche della guardia di Finanza di Forlì nel settore della tutela della spesa pubblica. Nel dettaglio la misura cautelare è stata emessa nei confronti del presidente (è il nome più noto: si tratta infatti di Mario Mazzotti, ex sindaco di Bagnacavallo) e di altri due manager (sono di Castel Bolognese e di Reda) di un’importante centrale di produzione di energia elettrica di Faenza, la Dister Energia Spa, alimentata a biomasse.