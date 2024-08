Se trovi una piccola tasca nelle mutandine ecco cosa significa

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di venerdì 2 agosto 2024) Se siete come me, la vostra mente ospita ogni giorno una serie di domande scottanti. Non riesco a esprimere quanto spesso non veda l’ora di andare a letto la sera, sentendomi completamente stanca dopo una lunga giornata, per poi vedere il mio cervello andare in tilt non appena la testa tocca il cuscino. Non sono l’unica a pensarlo e non è necessariamente unanegativa. Voglio dire, non può essere un danno possedere una sana curiosità per il mondo in cui viviamo, no? Fortunatamente viviamo in un’epoca in cui anche le domande più avanzate hanno risposte in agguato a pochi clic di mouse. Nonostante i suoi svantaggi, Internet ha cambiato in modo irreversibile la vita della nostra specie, in quanto è un centro di informazioni facilmente accessibile e senza pari.