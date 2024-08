Roma | arrestati due uomini per violenza sessuale su una 18enne

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 2 agosto 2024) CRONACA DI– Duesono statinel quartiere Borghesiana per aver violentato una ragazza di 18 anni. A, nel quartiere Borghesiana, una ragazza di 18 anni è stata violentata da duelo scorso giovedì. La giovane, in visita nella Capitale con un’amica per incontrare alcuni amici, è stata avvicinata da un 46enne albanese e un 24enne romeno, entrambi conoscenti del loro contatto in città. I duehanno invitato le ragazze a bere qualcosa in un bar per poi convincerle a seguirli nel loro appartamento. Una volta nell’abitazione, il 46enne ha portato una delle ragazze in una stanza e l’ha violentata. Sconvolta, la vittima è stata successivamente avvicinata dal 24enne che, fingendo di consolarla, l’ha violentata a sua volta.