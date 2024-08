Olimpiadi Parigi 2024 | la coppia Errani-Paolini ci assicura una medaglia è finale!

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 2 agosto 2024) Dopo aver eliminato tutte le avversarie senza perdere set, continua la striscia delle nostre due italiane, sconfitta laceca in 2 set. A differenza delle altre partite, nel primo set il servizio è stato quasi sempre una certezza per tutte le tenniste. Si era arrivati molto vicini al tie-break, ma nel momento decisivo le nostre azzurre sono riuscite a fare la differenza: break conquistato lasciando le avversarie a 15 e nel game successivo set portato a casa. Il secondo set e la festa Nel secondo parziale le nostre due portacolori hanno aumentando l’intensità del proprio gioco. Conquistato due volte il servizio e partita vinta ancora una volta con una prestazione stupenda. Il punteggioè di 3-6 2-6, arrivato in 67 minuti. Scatenate nell’esultanza le ragazze: “è!”, grida Jasmine. Sì, siamo arrivati a 18 e male che vada sarà un argento.