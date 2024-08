Olimpiadi di Parigi la perla di Al Bano | Assomiglio al campione di nuoto Thomas Ceccon

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 2 agosto 2024) Dopo aver regalato uno show alledi2024, Alregala un’altra: «»,olimpico nei 100 dorso di. Sollecitato a Casa Italia dal Corriere della Sera su chi ritiene di assomigliare tra gli atleti in gara, il cantante ha risposto: «Chi? quello Come si chiama, Zaccon? Ah,, straordinario! Mi ha ricordato tarzan Johnny Weissmuller. Ha la stessa grinta in acqua». Alormai è uno dei protagonisti di questa edizione dei Giochi Olimpici. Ieri ha riempito ledi un’inaspettata atmosfera tutta italiana improvvisando uno show dopo la vittoria dell’oro da parte della judoka azzurra Alice Bellandi. D’altronde, l’artista è grande amico del presidente della Federazione Internazionale di Judo, Marius Vizer.