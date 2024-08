Mercato Napoli De Laurentiis insiste | Lo voglio non bado a spese

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il presidente delDeha provato ad acquistare Federico Chiesa anche in passato: ora è pronto ad un’offerta concreta. Il calciodelcontinua a essere un argomento di grande interesse, e tra i nomi più caldi c’è quello di Federico Chiesa. Il presidente Aurelio Deha dimostrato un forte interesse per l’attaccante della Juventus, e recenti dichiarazioni sembrano indicare una nuova e significativa opportunità per il club partenopeo. Federico Chiesa, talento purissimo e già noto nel panorama calcistico europeo, ha attirato l’attenzione delgià da tempo. Tuttavia, i tentativi di acquistarlo in passato sono stati vanificati dalla determinazione dei Della Valle, che avevano dichiarato il calciatore “non in vendita”. La situazione, però, è cambiata con il passare del tempo.