La divisione dei poteri in Venezuela e la vergogna della Federico II

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 2 agosto 2024) La farsana sta raggiungendo il suo acme. Il Consiglio nazionale elettorale (Cne) non pubblica i risultati da quattro giorni, ma ha già proclamato la vittoria del dittatore Nicolás Maduro. Il Cne, a spoglio ancora in corso, ha mostrato le immagini di una riunione presieduta da Maduro con i vertici militari, il Consiglio di stato e il Procuratore generalerepubblica che, poco prima, aveva annunciato l’incriminazione di María Corina Machado, la leader dell’opposizione che ha trascinato alla vittoria il poco conosciuto Edmundo González, per aver tentato di manipolare le elezioni.