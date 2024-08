Gli under 17 al via con mister Tamburini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Si riparte da dove si era arrivati. Dalla foto di una squadra che celebrava la conquista dello scudetto16 di serie C. Si riparte da un gruppo, quello dei bianconeri nati nel 2008, ha ampiamente dimostrato di saper volare alto, altissimo e che ora sarà chiamato ad alzare ancora di più l’asticella, perché con la promozione in serie B della prima squadra, ora cambia lo scenario pure per i tornei che coinvolgono il vivaio. E con quello i nomi degli avversari che pareranno davanti. Secchiate di stimoli aggiuntivi per i giovani calciatori, che prima del trionfo della scorsa primavera, avevano esultato pure nel torneo15. Ma gli anni passano e le pagine dei libri si girano. Ora, nella stagione 2024-25, quei ragazzi saranno ai blocchi di partenza del torneo17, che affronteranno guidati da una bandiera del Cavalluccio: Juri