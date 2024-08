Ecco come i Marvel Studios intendono eliminare Kang dal MCU in vista di Avengers | Doomsday

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 2 agosto 2024) Una nuova indiscrezione sostiene di aver rivelatointendanoe le sue numerose varianti. Abbiamo incontrato per la prima voltanella sua forma "Colui che resta" alla fine della prima stagione di Loki. È stato rivelato che, in seguito a una guerra multiversale, era l'ultimorimasto in piedi e libero di creare la sua linea temporale sacra su cui regnare per sempre. Essendosi stufato di un'eternità intrappolata alla fine del tempo, Colui che resta sperava che Loki e Sylvie prendessero il suo posto. Quest'ultima, invece, lo ha ucciso, anche se in seguito scopriremo che faceva tutto parte del piano di, che sapeva che sarebbe risorto dopo che il Telaio del Tempo