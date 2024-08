Donne senza paura Vite coraggiose per i diritti e la parità di genere la necessaria e attuale opera di Danilo Sacco

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ogni giorno nel mondo ci sonoche cadono sotto i colpi di uomini gelosi, possessivi e violenti; ogni giorno nel mondo ci sonoche lottano per un domani migliore, per l’affermazione delladi, per l’emancipazione di tutte: nel saggio “per ie ladi” disi narrano nove storie di figure femminili che sono diventate il simbolo della battaglia in favore di questi ideali, e che a volte hanno anche pagato con la vita la loro dedizione alle cause sociali che hanno coraggiosamente sposato. È un’che tocca corde profonde, che sa emozionare e indignare; è un saggio che, una volta letto, resta con noi, perché è impossibile non tornare con la mente a quelle straordinarie e strazianti vicende di vita, a quelle azioni eroiche per cui è stato pagato un prezzo molto caro.